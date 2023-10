"Rigore di Pierini e Vittorie per Boca Barco, Masone, Busseto e Real Casina" Il Boca Barco vince di misura il Quattro Castella e aggancia il terzultimo posto della graduatoria. Il Masone vola in Prima D, mentre il Busseto batte la Campeginese in Seconda B. Il Real Casina vince 2-0 in casa della capolista Atletico Bibbiano Canossa in Seconda C. Il Vetto vince 1-0 il big match sul Puianello in Terza categoria.