Rinaldini (classe ’09) nel team regionale

Altra convocazione regionale per Andrea Rinaldini, baby classe’09,a cantera Unahotels, inserito nella lista dei 12 atleti dell’Emilia-Romagna che affronterà la Ludec Cup a Porcari (Lucca) nel prossimo fine settimana. La nostra squadra regionale dovrà vedersela venerdì con il Lazio e sabato con il Friuli, mentre domenica andranno in scena le finali contro una tra Toscana, Veneto o Piemonte in base al piazzamento nel girone. Come riserve a disposizione, Diego Mammi e Gabriele Morcavallo della Unahotels e Matteo Ghirardini di Cavriago. Un’ottima opportunità per Rinaldini che aveva già impressionato, con la selezione regionale, a Porretta ad inizio stagione, quando l’Emilia-Romagna si aggiudicò il "Palio della Patrona" superando la Toscana e il trofeo "Madonna del Ponte". c.c.