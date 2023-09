Rinaldini protagonista col team regionale

Weekend da bottino pieno per Andrea Rinaldini e l’Under 15 regionale. L’atleta, classe 2009, della Scuola Basket Cavriago è stato, infatti, protagonista nella tre giorni bolognese di Porretta Terme dove sono scese in campo le selezioni regionali di Toscana, Marche, Lazio, Lombardia e Veneto, oltre ai padroni di casa dell’Emilia-Romagna. La formazione di coach Rota, nel gustoso antipasto di venerdì, ha avuto la meglio sulla Toscana per 106-81 (Rinaldini 8) prendendo il largo nella ripresa (52-46 all’intervallo), aggiudicandosi così la prima edizione del ’Palio della Patrona’. Nei giorni successivi è invece andato in scena il torneo allargato delle sei formazioni regionali e l’Emilia-Romagna ha alzato al cielo la coppa della prima edizione del trofeo ’Madonna del Ponte’. Nel girone eliminatorio i padroni di casa hanno avuto la meglio delle Marche per 100-77 e del Veneto per 90-73 con Rinaldini autore rispettivamente di 6 e 7 punti. Nella finalissima contro il Lazio, l’Emilia-Romagna si è imposta per 81-75 grazie anche ai 9 punti di Rinaldini. c.c.