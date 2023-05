Rinviate le partite di Promozione e Prima di domenica

Pioggia incessante e ieri il Crer ha rinviato tutte le finali dei play-off di girone in Promozione e Prima categoria. Disco rosso dunque per i derby Montecchio-Vianese e Quattro Castella-Virtus Libertas spostati a domenica 28 maggio. Successivamente verrà ridisegnato il calendario dei turni successivi che prevedono la fase regionale con le vincenti dei vari gironi da Piacenza a Rimini. Resta in calendario solo la finale play-off di Terza categoria fra Rapid Viadana e Reggio Calcio prevista a Dosolo, sul terreno dei mantovani in una zona risparmiata dal maltempo. I biancorossi potranno presentarsi nelle migliori condizioni, non avendo giocatori squalificati.

Le decisioni del giudice sportivo. In Promozione una giornata a Davoli (Vianese). In Prima categoria multa di 250 euro alla Povigliese perché un proprio tifoso, a fine gara, avvicinava l’arbitro tentando con un ombrello di venire a contatto con lui e, inoltre, gli rivolgeva offese. Out fino al 14 giugno il dirigente Daniele Galloni (Povigliese) perché a fine gara offendeva l’arbitro. Squalificato fino al 31 maggio il trainer Roberto Buonsanto (Montecavolo) per gravi proteste verso l’arbitro. Una giornata a Grendene e Kessabi (Quattro Castella).