"Riparto dalla serie C per puntare in alto"

di Gabriele Gallo

Piglio deciso, consapevolezza dei propri mezzi, tanta voglia di aiutare la Reggiana a conseguire i suoi obiettivi. Così Riccardo Fiamozzi, 29enne difensore trentino, acquisto più recente della società granata, si è presentato a tutto l’ambiente.

Lei viene dalla serie A giocata con l’Empoli, aveva considerato l’idea di giocare in C?

"All’inizio non era nei miei pensieri, poi si sono create determinate dinamiche, e quindi ho deciso di cogliere l’opportunità che mi offriva la Reggiana".

E’ noto che aveva diverse offerte, e di buon livello dalla serie B, come mai non è riuscito a trovare squadra?

"L’Empoli era un capitolo chiuso, di richieste in cadetteria ne avevo tante ma, per ragioni di cui non voglio parlare, ma di cui sono a conoscenza benissimo chi curava i miei interessi prima e chi li gestisce ora, sono rimasto a casa".

E’ stata dura rimanere disoccupato?

"Non mi era mai capitato in carriera così a lungo. Fortunatamente c’è stata la nascita di mio figlio. Dovendomi dedicare a lui ho potuto distrarre l’attenzione".

Sembrava dovesse restare inattivo tutto l’anno poi ecco la Reggiana. Secondo lei perché?

"Perché hanno obiettivi ambiziosi. Posso dare tanto a questo gruppo: non oggi magari, ma certamente domani. E’ possibile che, data la situazione degli infortuni, debba giocare per un periodo in una posizione non abituale, ma il gioco di Diana è dinamico, di movimento e di cambi, quindi non avrò problemi. Ho già giocato a sinistra, sono eclettico, duttile e intelligente nell’adattarmi".

Già contro l’Alessandria potrà dare qualche minuto?

"Certo, mi sono sempre allenato. Se il mister avrà bisogno di me sono a disposizione".

Il suo stato di forma dopo tanti mesi di stop?

". Mi sono allenato con continuità con un personal trainer e vicino a casa mia con amici giocatori. Ho cercato di variare le tipologie delle sedute ma, ovviamente, mi manca il lavoro di squadra. Per essere al top, insomma, ci vorrà un po’ di tempo".

Possiamo già considerarla il primo acquisto della Reggiana per la prossima stagione, che si vada o meno in B?

"Il mio contratto vale anche per la C, ma ho clausole per liberarmi, per altre categorie o situazioni. Ma ora non ci penso. La mia idea è iniziare un lungo percorso in granata".

Qui occorre un inciso: Fiamozzi è stato messo sotto contratto sino al giugno 2024; se la Reggiana sarà promossa non sono previste clausole rescissorie. Posto che, come detto dal giocatore, in caso di permanenza in C lui può liberarsi, va aggiunto che lo stesso ha un’opzione a suo favore per restare in granata anche nel 20242025, rispettando alcuni standard.

Tornando all’attualità: dopo i primi allenamenti che impressione ha della squadra?

"Si vede a pelle che è un gruppo forte, affiatato, che vuole lavorare bene. Nei tre campionati che ho vinto questa è sempre stata la chiave per il successo".

Non avendo mai giocato in C che cosa si attende?

"I miei compagni mi stanno spiegando bene la situazione. Mi aspetto un campionato tosto con squadre che badano al sodo, specie quando si va a giocare sui loro campi".

I suoi punti di riferimento nel mondo del calcio?

"Chi mi ha allenato. In particolare Castori che ha creduto in me a 18 anni, Oddo che a Pescara stravedeva per me, e Gasperini che mi ha buttato nella mischia senza remore al Genoa".