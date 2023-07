"Riportiamo Reggio in Serie A1 con il Tennis Tavolo"

Damiano Seretti torna al Tennis Tavolo Reggio Emilia. Il pongista mantovano, classe 1994, ritrova il club cittadino dopo un anno a Torino: a Reggio aveva contribuito alla promozione in A1, oltre alle due successive salvezze nella massima serie, prima del ritorno di pochi giorni fa come primo tassello di un organico ambizioso, deciso a puntare a tornare nel principale campionato dopo la retrocessione.

"Mi sono sempre trovato bene, Reggio mi fa sentire apprezzato come giocatore e come persona, in altre parole mi sento valorizzato. Le mie ambizioni personali sono fare il massimo per la squadra cercando di conquistare più punti possibili, mentre a livello di team è riportare Reggio in A1 come eravamo riusciti qualche anno fa. La massima serie è dove questa società merita di stare, perché sia il presidente sia coach Mattia Crotti stanno lavorando bene", sono le prime dichiarazioni di Seretti.