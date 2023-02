Riprendono i campionati: stasera sette match Che gara alla Pertini: la Vaneton ospita il Cus Parma

Riprendono oggi tutti i campionati di volley e sono ben sette le gare che si giocano questa sera, in particolare sei di Serie D e una soltanto di Serie C.

Iniziamo dalla C maschile con i Vigili del Fuoco Marconi (terzi a 27 punti) che alle 21 giocano sul terreno della PSN San Nicolò a Trebbia (10), nel piacentino. Gara da non sottovalutare, ma non certo impossibile.

In serie D maschile, è la seconda squadra dei Vigili del Fuoco, ancora al palo in classifica, ad ospitare alle 21 alla Palestra Dalla Chiesa, l’ostica avversaria della Universal Carpi (20).

In Serie D femminile, tre gare nel girone A, due nel B. Nel girone A, la partita che si annuncia di miglior livello, oltre al fatto che si gioca nel reggiano, è Vaneton Fortlan Dibi (23) - Cus Parma (27) di scena alle 21 alla palestra Pertini con le reggiane di Christian Pizzarelli attese al riscatto del 3 a 0 patito all’andata. Alla ex Artigianelli si disputa Reggiana Pallavolo Femminile (7) - Montebello Parma (21), mentre la Vaneton Limpia è l’unica a viaggiare. Le reggiane, a quota 23, giocano a Parma contro La Salle (12) e la loro buona condizione induce ad ottimismo. Dalla panchina mancherà però il tecnico titolare Davide Verzelloni, squalificato per un turno. Nel girone B, la Pc Marmi San Martino (11) attende per le 21 la BSC Sassuolo (3), mentre molto più complicata appare la trasferta della Wimore CVR che con 18 punti gioca a Villanova di Modena sul parquet della 4 Ville, terza a quota 28.

c.l.