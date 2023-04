Ripresi gli allenamenti per la Supercoppa

Sono ripresi ieri gli allenamenti della Reggiana in vista degli impegni di Supercoppa, l’appendice voluta dalla Lega Pro tra le tre vincitrici dei rispettivi gironi.

I granata questo week end riposeranno e attenderanno poi la prima sfidante che uscirà dal confronto tra Catanzaro e FeralpiSalò. Se a vincere, com’è probabile, saranno i calabresi allora Rozzio e compagni giocheranno sabato 6 maggio a Salò altrimenti ospiteranno al ‘Città del Tricolore’ proprio il Catanzaro e il sabato successivo (il 13) se la vedranno con la squadra non ancora affrontata (in casa o in trasferta a seconda di dov’è stata disputato il primo match). Dal 14 maggio quindi il rompete le righe ufficiale, con la squadra che si radunerà lunedì 3 luglio in via Agosti e poi salirà in ritiro a Toano nel fine settimana.

Il 19 agosto inizierà il campionato anche se il primo impegno ufficiale ci sarà circa una settimana prima, con la Coppa Italia.