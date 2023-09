"Rivali per 90 minuti, poi più legati di prima"

di Giuseppe Marotta

Paolo Savina, un grande tifoso granata che ha ‘scelto’ una tifosa del Parma…

"In effetti avere una compagna del Parma fa un po’ strano. Per fortuna è più giovane di me e non può rinfacciarmi di aver visto finali europee e coppe vinte dal team crociato… (ride, ndr)".

Il derby per voi è proprio speciale.

"Vi racconto questa: la prima partita che ho visto in vita mia della Reggiana è stata proprio una col Parma. Non una a caso: parlo del derby del 1986, ero con mio zio e mio cugino, entrambi di Parma, e vincemmo 2-1. Ancora oggi è l’ultimo derby vinto dalla Reggiana al Tardini. Tra l’altro ci furono tanti scontri: ero un ragazzino e scappammo dalla curva sotto una fitta sassaiola…".

Da lì non ha più smesso di seguire la ‘Regia’. "Esatto, dalla A alla D. Tantissime le trasferte: allo stadio vado sempre nei distinti col ‘Vandelli’, pur non appartenendo ufficialmente ai gruppi".

Alice viene con lei?

"Se vi sentisse…diverse volte le ho chiesto di venire, ma è stata irremovibile. La fede calcistica non è trattabile: almeno per ora, in futuro vedremo. Chissà, proverò sempre a convincerla o a tentare di convertirla...".

Si aspettava che la vostra foto di sabato riscuotesse questa visibilità?

"Tutto ciò è inatteso. La condivisione del sindaco di Sorbolo Nicola Cesari e di Alessandro Aragona (coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, ndr) hanno contribuito. A pensarci, però, non era una foto così speciale…".

In che senso?

"Era solo una foto per fare una battuta, un modo per sdrammatizzare le tensioni eccessive fra le due fazioni. Come a dire: ‘Ragazzi, il calcio non ci divide’. Siamo stati rivali per oltre novanta minuti, considerando gli sfottò alla vigilia e soprattutto quelli post partita, ma alla fine ci siamo ritrovati ancora più legati di prima nei nostri sentimenti".

E gli amici?

"Quanti commenti: c’è chi ha scherzato, alcune persone erano un po’ infastidite nel tono dei commenti, ma quando ti esponi pubblicamente succede. In ogni caso sono nettamente di più i commenti di chi ha capito il nostro spirito".