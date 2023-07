Rizzuto a Lentigione

Doppia notizia in casa Lentigione, in vista del prossimo campionato di Serie D. Nelle file della squadra reggiana arriva Alfonso Salvatore Rizzuto (nella foto) giovane portiere del 2004. La sua carriera è iniziata nelle giovanili del Trapani per poi passare al Catanzaro, dove nella prima stagione fa da spola tra Primavera e prima squadra, mentre nella’ultimo campionato è stato in pianta stabile in Serie C andando in panchina per 15 volte in una stagione rivelatasi trionfale per la squadra calabrese.

Al contempo la società di Brescello ha annunciato anche la conferma dell’ex granata Minel Sabotic, difensore 29enne con tecnica ed esperienza, visti i quasi 200 gettoni in Serie C.

L’anno scorso arrivò al Lentigione a stagione iniziata ma, nel girone di ritorno si dimostrò una pedina fondamentale sia in campo che nello spogliatoio per ottenere la salvezza.

Ora ha deciso di restare al Lentigione e la sua conferma è decisamente importante per la squadra di mister Beretti.