Rocchi squalificato per sette turni

Le decisioni del giudice sportivo provinciale. In 2^ categoria out fino al 17 dicembre il presidente Cesare Mola (Sporting Cavriago) per gravi proteste nei confronti dell’arbitro a cui seguivano frasi offensive. Reiterava le offese anche dagli spalti. Nessun giocatore squalificato. In 3^ sette giornate a Simone Rocchi (Sporting Tre Croci), perché allla notifica di espulsione veniva faccia a faccia con l’arbitro e appoggiava la mano destra sul petto del direttore di gara spingendolo lievemente. Uscendo dal campo e fino al rientro negli spogliatoi proferiva frasi offensive Una gara a Mirabelli (Cavriago) e Mungo (Vetto).