Rohden diserta le visite mediche e se ne va Dietrofront dello svedese, salta l’accordo

Mentre la Reggiana lo aspettava per fare le visite mediche in città, lui era in aeroporto che si stava imbarcando per la Turchia, direzione Istanbul e più precisamente Karagumruk.

Parliamo ovviamente di Marcus Rohden, il centrocampista ‘promesso sposo’ dei granata che all’ultimo momento si è rimangiato la parola data e ha salutato la brigata.

Un triennale a cifre molto alte (si vocifera al doppio rispetto a quello che avrebbe percepito qui, ma non ci sono conferme) è stato sufficiente per dimenticarsi della ‘stima reciproca’ con Alessandro Nesta – che lo aveva avuto a Frosinone – e della stretta di mano col direttore sportivo Roberto Goretti.

Così va il mondo e non c’è da meravigliarsi più di tanto, perché il ‘Dio denaro’ ormai muove tutti come pedine nel dorato mondo del calcio.

La sorpresa è stata comunque tanta e il fastidio in seno alla società tangibile, comprensibilmente.

L’operazione era infatti definita in ogni dettaglio, ma mancavano le firme e allora ci viene in mente il ‘Trap’ e il suo proverbiale: ‘Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco’.

Adesso il direttore Goretti tornerà al lavoro per un’alternativa, proseguendo comunque il dialogo – mai interrotto - per Marco Frigerio, centrocampista classe 2001 di proprietà del Foggia e reduce da una stagione da applausi in Serie C (43 presenze e 7 gol).

Oltre a lui però servirà un’altra mezzala di spessore che possa garantire esperienza e qualità, come avrebbe fatto Rohden, appunto.

Anche la fascia sinistra è da sistemare, o meglio, da rimpolpare.

Il solo Pieragnolo non può bastare e il mirino è sempre puntato su Simone Giordano.

L’esterno mancino di proprietà della Samp sarebbe l’ideale per lo schieramento granata, perché ha già esperienza in categoria (18 presenze all’Ascoli), ma anche quella fame e voglia di affermarsi di chi ha appena 22 anni e quindi tanta voglia di fare bene.

Radiomercato accosta alla Reggiana anche il nome di Massimo Coda, il ‘bomber dei bomber’ della Serie B che il prossimo 10 novembre farà 35 anni.

Al momento si tratta di una pura suggestione, ma è pur vero che negli ultimi giorni di mercato può succedere davvero un po’ di tutto.

Difficile, difficilissimo insomma anche perché su di lui c’è pure la Sampdoria.

Quel che è certo è che in attacco sarà rivoluzione, con almeno due-tre pedine che arriveranno praticamente al fotofinish, quando qualche nome che ora sembra irraggiungibile potrà magari ridurre le proprie pretese e abbracciare la causa granata.

Per questo reparto ci vorrà molta pazienza e poi il giusto sangue freddo nel piazzare le zampate decisive al momento più opportuno.

Francesco Pioppi