Roller: blitz a Novara e 4° posto Minimotor, 9 ceffoni a Breganze

Improvvisamente… Scandiano. Nel campionato di Serie A2 di hockey su pista, il Roller espugna Novara per 6 a 3 nella ripetizione della gara con errore tecnico e sale al quarto posto. Scandiano avanti 3 a 0 al riposo con gol di Rocha e doppietta di Ehimi e poi Novara sempre a distanza con le successive reti di Uva, Busani ed Ehimi. Roller di Cupisti con Dimone, Busani, Rocha, Ehimi, Deinite; Uva, Barbieri, Stefani, Vivi, Vecchi.

Discorso opposto per la BDL Minimotor che vedeva in panchina l’esordio del tecnico Farinola: reggiani sconfitti a Breganze per 9 a 3, con reti di Casari (2) e Tudela. Correggio con Salines, Tudela, Righi, Caroli, Casari; Cunegatti, Holban, M. Pedroni, Gabbi, Teli.

In Serie A femminile, bella vittoria esterna della Sasco Rotellistica Scandianese, per 3 a 0 sulla pista di Forte dei Marmi. In gol Montoni, Gimeno e Berti, Ganassi ha parato due rigori. Prova solida, con tre reti all’attivo e difesa inviolata.

Serie B: Mirandola-Minimotor Correggio 5-3 con reti di M. Pedroni, Orfei e Holban. Italplastics Correggio-Roller Scandiano 2-13. Per Scandiano gol di Giovannelli (5), Rivi (5), Vaccari (2), Bonettini. Per Correggio, Giannotti e Castiglioni.