Roller, derby col Modena

Derby di hockey pista di Serie A2 molto atteso quello che si disputa oggi alle 18 al PalaRegnani (ingresso libero) tra il Roller Scandiano e l’Amatori Modena. La classifica vede infatti in testa il Breganze con 17 punti, seguita da Scandiano a 15 (una gara da recuperare) e il Modena a 14, Modena che tra l’altro ritrova il bomber cileno Fernandez. I rossoblù di mister Alessandro Cupisti saranno al completo con Dimone e Vecchi portieri, Ehimi, Barbieri, Rocha, Busani, Deinite, Stefani, Uva e Spada. Sempre in A2, la Bdl Minimotor Correggio di Pablo Jara gioca invece domani alle 18 sulla pista veneta del Montecchio Precalcino, formazione ultima in classifica ma da non sottovalutare visto il fattore campo. Correggio deve rialzare la testa dopo il derby perso malamente: il quartultimo posto in classifica è testimone che qualche problema continua ad esserci.

Serie B. Oggi alle 17 alla Tensostruttura di Scandiano rompe il ghiaccio la Rotellistica Sasco, formazione mista che affronterà il Roller Scandiano in un derby stracittadino. Entrambe hanno 6 punti ed occupano la quarta piazza; non ci sono obiettivi di promozione, ma la Sasco ne approfitta per crescere il gruppo femminile e il Roller per dare spazio ai suoi giovani. Alle 18 l’Italplastics Correggio gioca a Mirandola, mentre l’ultima gara, Minimotor Correggio-Pesaro si giocherà al Dorando Pietri domani alle 12,30. Questo è scontro al vertice, visto che i correggesi sono primi con 12 punti, seguiti da Pesaro e Mirandola a quota 9.

Azzurrine. Debutto complicato all’Eurogirls under 17 iniziato ieri in Svizzera, con l’Italia sconfitta dalla formazione catalana dell’Hoquei Club Palau de Plegamans per 4 a 1. Il portiere correggese Giorgia Teli ha giocato metà del secondo tempo e il gol azzurro è stato firmato dalla scandianese Anna Berti su rigore. c.l.