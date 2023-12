Roller e Sasco Scandiano. Sfide decisive per la Coppa Italia

Gare decisive in chiave Coppa Italia per il Roller Scandiano maschile e per la Sasco Rotellistica femminile. Il Roller gioca oggi alle 18 al PalaRegnani contro il Modena che nel girone di coppa è avanti di due punti. E’ l’ultima gara e dunque Modena ha dalla sua due risultati su tre; vincesse il Roller, sarebbe la squadra di Cupisti a qualificarsi per la final-four dell’anno prossimo. La Rotellistica Sasco gioca domani alle 15 a Valdagno nel campionato di Serie A; le vicentine sono avanti due punti e se la Sasco vincerà, si piazzerà aritmeticamente al secondo posto, il che significa finale di Coppa Italia contro il Matera. Se perderà, dovrà poi battere il Matera, fatto molto improbabile. In settimana, dopo il grave infortunio patito in Champions in Germania, ha rimesso i pattini l’argentina Carla Marquez, peraltro ancora indisponibile a livello agonistico. Gioca anche il Roller Scandiano femminile, stasera in casa alle 20 contro il Matera.