Proseguono i campionati nazionali di hockey su pista con gare ripartite nel weekend, tre oggi e due domani, tutte ad ingresso gratuito. In Serie A2 il Roller Scandiano (9 punti), che nonostante la sconfitta patita in casa dal Breganze è rimasto in testa alla classifica, sia pure raggiunto dal Thiene, stasera alle 20,45 gioca sulla pista dell’Azzurra Novara (p. 4), intitolata al campionissimo Stefano Dal Lago. E’ un impegno complicato, anche perché furono proprio i piemontesi, nella passata stagione, ad estromettere il Roller dai play-off. Mister Alessandro Cupisti spiega l’atteggiamento dei suoi: "Serve tenacia, ma anche tranquillità e umiltà. Abbiamo capito gli errori commessi e cercheremo di non ripeterli, anche perché il lavoro fatto in questi mesi è stato buono". I convocati: Dimone e Vecchi sono i portieri, più gli esterni Ehimi, Barbieri, Rocha, Busani, Deinite, Stefani, Uva, e Diego Vaccari. La Bdl Minimotor Correggio (4 punti) gioca domani alle 18 in casa contro il Trissino 05 (7). Anche in questo caso non è semplice fare pronostici, con la squadra di Pablo Jara che vuole tornare presto al successo dopo la recente sconfitta interna col Thiene.

Serie B. Due gare oggi, con la Rotellistica Sasco (0) che affronta alle 17 a Scandiano il Cremona (3). Potendo schierare una sola straniera, mister Barbieri stavolta opta per Agustina Pinto. Assenti il portiere Mirko Brunelli e Anna Berti, quest’ultima al raduno delle under 17, la Sasco si schiera con i portieri Greta Ganassi e Pisati, più Castaldi, Gioele Ganassi, Consiglio, Gabriele Ganassi, Ferrarini, Montoni, Pinto e Pozzi. Rinviato il derby femminile con il Modena, ora la Sasco ha due partite da recuperare. Il Roller Scandiano (3) gioca oggi alle 18 sulla pista del Pesaro (6), mentre domani il derby tra Minimotor Correggio, capolista a 9 e la cenerentola Italplastics Correggio (p. 0) va di scena alle 16 al PalaPietri.

c.l.