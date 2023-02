Giornata negativa per la Serie A2 di hockey su pista, con il Roller Scandiano che perde a Novara per 3 a 2 e la Bdl Minimotor che perde al PalaPietri dal Trissino per 5 a 4. Scandiano.

A Novara va vicino al successo, anche perché al 18’ della ripresa il gol del possibile vantaggio (3-2) Ehimi sembra averlo realizzato. Lo stesso arbitro pare abbia segnato il centro del campo, ma dopo il time out non ha confermato la sua decisione. Il Roller si è schierato con Vecchi in porta, Rocha, Ehimi (1 gol), Uva, Deinite (1); Busani, Barbieri, Stefani, D. Vaccari, Dimone.

Correggio. La Bdl Minimotor perde in casa, dopo essersi trovata sempre in vantaggio sull’1 a 0 (tiro diretto di Tudela), 2 a 1 (Tudela), 3 a 2 e 4 a 3 (doppietta di Righi). Poi i vicentini hanno premuto sull’acceleratore e benché il portiere correggese Salines abbia parato quattro rigori, sono riusciti a impattare a metà ripresa e a dare la stoccata vincente del 5 a 4 a meno di 5 minuti dalla fine. Correggio di Jara con Salines, Tudela, Righi, Caroli, Casari; Cunegatti, Gabbi, Scarpa, Pedroni e Pavan.

In Serie B la Rotellistica Sasco Scandiano ha sconfitto il Cremona per 4 a 3, con tre reti di Consiglio e una di Gioele Ganassi. A referto anche i due portieri Greta Ganassi e Chiara Pisati, Pinto, Castaldi, Pozzi, Ferrarini, Gabriele Ganassi e Montoni.

La Minimotor Correggio ha sconfitto nel derby interno l’Italplastics Correggio per 9 a 1 con reti di Mangano (3), Pozzi (2), Holban, Scarpa, Gabbi e Pedroni; per l’Italplastics, la capitana Alessia Villa.

Pesaro, infine, sconfigge il Roller Scandiano per 3 a 1, con rete reggiana di Vivi.

c.l.