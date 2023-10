Roller Scandiano col Seregno in Coppa. E domani, donne all’esordio in Serie A Quattro gare senior di hockey su pista reggiano, due delle quali femminili. Oggi e domani incontri importanti per Roller Scandiano, Rotellistica Sasco Scandiano e Amatori Modena. Esordio nel campionato femminile di Serie A per Roller Scandiano. Forte dei Marmi avversario di Rotellistica Sasco Scandiano.