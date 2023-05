Roller Scandiano, è derby

Si giocano il penultimo turno di Serie A2 e l’ultimo di Serie B, oltre al settimo impegno in Serie A femminile della Rotellistica Sasco Scandianese.

Serie A2. Bel derby a Montale di Modena alle 18,30 tra Amatori Modena (32), ancora in lizza per la promozione, e il Roller Scandiano (26), tranquillo al quinto posto. Quasi uno spareggio per la Bdl Minimotor che domani alle 18 al PalaPietri affronta il Montecchio Precalcino. Le due squadre hanno 11 punti, mentre il Seregno, ultimo, ne ha 8 e gioca stasera. Se il Seregno perderà, Correggio e Montecchio con un pareggio si salverebbero entrambe. Imporre lo stesso giorno di gare no?

Serie A Femminile. Le ragazze di Barbieri giocano domani al PalaRegnani alle 15 con Matera. La classifica dice che è scontro al vertice, ma Scandiano ha giocato due gare in più. Sarà esperienza, in vista della final four.

Serie B. Roller Scandiano-Rotellistica Sasco 4-3 con poker di Diego Vaccari per i padroni di casa; per gli ospiti, 2 Consiglio e Castaldi. Oggi alle 17 a Scandiano, Rotellistica Sasco-Pesaro; alle 18, Mirandola-Roller Scandiano, alle 20,45 Cremona-Italplastics Correggio.