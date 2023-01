Roller sfida Seregno al PalaRegnani C’è il debutto della Rotellistica

Fine settimana atipico per l’hockey su pista con una sola partita stasera e due domani.

Si fermano Serie B e giovanili, visto che al PalaPietri di Correggio si tiene un raduno con circa 40 ragazzi e ragazze di Emilia e Marche, categorie under 13, 15 e 17. Roller.

In Serie A2, il Roller Scandiano apre le danze oggi alle 18 al PalaRegnani, affrontando il Seregno: i due comuni, entrambi sedi di tappe del Giro d’Italia, si sono gemellati. Il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti riceverà un riconoscimento dal presidente della consulta di Seregno Paolo Cazzaniga, insieme ai capitani Giordano e Vecchi.

Bdl Minimotor. Gioca domani alle 18 in casa contro il Breganze una gara non facile, visto che i veneti sono tra i favoriti alla promozione. Correggio ha vinto bene la prima e sembra aver imboccato la strada giusta. Sasco Scandiano.

Domani debutta la Rotellistica femminile di Massimo Barbieri in una trasferta difficilissima. Pinto e compagne saranno a Valdagno dalle 15 contro una squadra che le ha già battute in Coppa Italia. Nazionale femminile. Giorgia Teli (foto), 15enne portiere correggese, è stato convocato a Valdagno al raduno dell’Under 17. In azzurro sarà allenata da Totò Bastias, il cileno che la segue anche nell’Italplastics Correggio; in A femminile, Giorgia gioca nel Modena.