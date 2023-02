Rolo a un passo dalla storia Oggi c’è in palio la Coppa Italia

di Federico Prati

Tutto il paese tiferà per il Rolo che oggi (ore 15.30) si gioca la quarta finale della Coppa Italia d’Eccellenza nella sua storia.

Primo epilogo nel 2° Memorial Maurizio Minetti per il club della Bassa che sfiderà i piacentini del Nibbiano sul neutro in erba naturale del centro sportivo "Il Noce" di Noceto.

"Teniamo molto a questa competizione che è per tradizione un nostro obiettivo stagionale e speriamo di fornire una prestazione superlativa come nella semifinale di Cattolica contro la Victor San Marino – rimarca il direttore sportivo biancazzurro Giancarlo Bruini – I nostri tifosi ci seguiranno con grande calore nonostante l’orario feriale e saremo in una ottantina al pranzo pre-gara, poi tanti altri ci raggiungeranno allo stadio. Per noi - sottolinea Bruini - questa è una settimana cruciale che si concluderà con il match casalingo contro la capolista Borgo San Donnino".

A parte il centrocampista Faraci infortunato, mister Cristiani, che potrebbe fare il paio con l’hurrà dell’anno scorso lanciato alla guida del Salsomaggiore che poi continuò l’avventura fino alla finale nazionale di Rieti contro il Barletta, potrà contare sull’intera rosa a disposizione che meno di un mese fa ha regolato (2-1) in rimonta il Nibbiano nella seconda di ritorno in Eccellenza, riscattando il 3-0 del girone d’andata.

I piacentini, nonostante un organico di qualità che conta l’ex granata Castellana, l’ex professionista Porcari e i big Lancellotti, Jakimovski e Fogliazza, sono in zona calda con appena un punto di margine sulla zona play-out.

Le cose non stanno andando come era nelle previsioni e infatti a gennaio il club ha esonerato il tecnico Stefano Rossini per affidarsi ad un altro ex professionista come Sergio Volpi.

Pure i piacentini si presentano al completo; match affidato alla direzione arbitrale del modenese Melloni coadiuvato dal conterraneo Orlando e dal ravennate Cavallari.

In caso di risultato di parità, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente i rigori.

Per la vincente si aprirà la strada per la fase nazionale con l’accoppiamento su andata e ritorno da giocare contro i fiorentini del Certaldo, paese natale di Luciano Spalletti, che hanno regolato i cugini del Signa nell’epilogo toscano della scorsa settimana.