Rolo-Arcetana è anche una sfida in famiglia

di Federico Prati

Inizia la fase calda per il calcio dilettanti entrato nell’ultimo terzo di stagione. Nella domenica di Eccellenza (ore 14.30), fari puntati sul derby Rolo-Arcetana che mette in palio pesanti punti salvezza: i locali sono appena fuori dalla zona calda, mentre gli ospiti sono staccati di 3 lunghezze. Pesanti le assenze dei centrocampisti Tamagnini e Lusoli, appiedati dal giudice sportivo, mentre andrà in scena la sfida in famiglia fra il mister rolese Cristiani e il figlio Federico, centrocampista arcetano. Spareggio casalingo per il Boretto che, galvanizzato da due hurrà consecutivi, affronta la Vignolese. Testacoda per i Campagnola che sale a Fidenza contro la regina Borgo San Donnino che vanta 6 punti di margine sulla coppia Castelfranco-Cittadella.

Derby per tutti i gusti in Promozione dove è accesissima la bagarre in zona play-off: vuole riassaporare l’intera posta il BibbianoSan Polo che attende una Riese che in questo 2023 ha guadagnato soltanto un punticino. Momento delicato per il BaisoSecchia che, inanellate due sconfitte di misura, scende a Casalgrande contro la maglia nera. Promette scintille l’incontro del "Torelli" fra la Scandianese e un Atletic Progetto Montagna impegnato nella corsa per la sopravvivenza. Lo schiacciasassi Fabbrico deve disinnescare fra le mura amiche la Sanmichelese del bomber Sasà Greco. Avversari modenesi anche per Castellarano e Vianese rispettivamente contro Fiorano e Smile. In Prima categoria debutto casalingo per mister Benetti con la sua Virtus Libertas attesa dall’esame contro i quadrati Original Celtic Bhoys. Match tutto in salita per il Gattatico che rende visita ai leader del Sorbolo Biancazzurra guidati in difesa dall’ex montecchiese e bibbianese Margini. Terzo scontro stagionale fra l’ex vice-capolista United Albinea e la battistrada FalkGalileo, finora sempre vittoriosa sui gialloneri, seppur di misura fra Coppa e campionato di Seconda categoria. Derby da paura fra una Borzanese in piena crisi e la Boiardo Maer appena fuori dalla zona rossa. Il Santos 1948 difende l’argento appena conquistato nello scontro diretto del "Meloni" contro il Novellara. La Rubierese chiede una mano ai conterranei del Rubiera impegnati al "Valeriani" contro il Fellegara che comanda la graduatoria del girone E assieme coi biancorossi.