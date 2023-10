Rolo, contro la Cittadella serve la partita perfetta. La Bagnolese deve spegnere il Faro per ripartire

Nessun derby reggiano nel panorama domenicale (ore 15.30) di Eccellenza e Promozione, giunte alla 7^ giornata. Nella Serie A dei Dilettanti, serve il match perfetto al Rolo che viaggia a San Damaso contro la corazzata Cittadella ancora a punteggio pieno e che può schierare i big reggiani Arati e Malivojevic, oltre all’ex numero uno granata Narduzzo; ex di turno il puntero rolese Napoli. Sfida d’alta classifica per la Correggese, reduce da 4 hurrà in stecca, che attende i piacentini del Nibbiano in ritardo di due lunghezze. Una Brescello Piccardo senza misure (3 hurrà e altrettanti ko) si sposta a Castelvetro contro il quadrato Terre di Castelli senza il talentuoso Bocedi squalificato. Secondo impegno interno consecutivo per una Bagnolese al palo che deve sbloccarsi nel primo incrocio assoluto contro i bolognesi del Faro. Morale su di giri per la Vianese che ha affiancato il BibbianoSan Polo in vetta al girone B di Promozione grazie all’hurrà nello scontro diretto ed insegue il 6° hurrà di fila contro l’altra big Atletic CdR Mutina; rientra da squalifica il difensore Zuccolini. Deve ripartire il BibbianoSan Polo che affronta per la 1^ volta il Cavezzo di mister Bonissone. Voglia di riscatto anche per il Castellarano che si misura sul nuovo sintetico del San Felice. Insegue la svolta il finora sempre battuto Atletic Progetto Montagna nella trasferta modenese contro la Quarantolese. Nel girone A importanti punti salvezza in palio per il Luzzara che ospita i collecchiesi del Cervo di mister Fava e per la Sammartinese che contro la Pontenurese deve dimenticare gli ultimi due stop di fila.

In Prima categoria riflettori puntati sul derby fra il Guastalla e la capolista Daino Santa Croce, protagoniste anche nello scorso campionato coi rossoblù sorpassati proprio all’ultima curva dal Luzzara. Alta tensione in città nelle sfide Masone-FalkGalileo e Original Celtic Bhoys-Rubierese, mentre la regina Casalgrande non può distrarsi nel testacoda esterno contro la Consolata ancora a quota zero punti.

Dopo la Borzanese, ora tocca al Roteglia cercare di fermare la marcia del Corlo, battistrada del girone F di Seconda categoria. Esame di maturità per una Campeginese in palla che visita una Fontanellatese a punteggio pieno. In Terza tengono banco i derby appenninici fra Collagna e Gatta e al primo scontro fra il Felina e gli Amici di Davide.

Le gare

Eccellenza: Bagnolese (0)-Faro (3); Cittadella (18)-Rolo (5); Correggese (13)-Nibbiano (11); Fabbrico (8)-Fidentina (0); Montecchio (4)-Real Formigine (8) a Castelnovo Sotto; Terre di Castelli (11)-Brescello Piccardo (9).

Promozione. Girone A: Campagnola (8)-Sarmatese (7); Felino (10)-Boretto (7) a Marzolara; Medesano Fornovo (8)-Riese (6); Luzzara (5)-Cervo (5); Pontenurese (5)-Sammartinese (5). Girone B: Atletic CdR Mutina (11)-Vianese (15) a Campogalliano; BaisoSecchia (12)-Virtus Camposanto (4); BibbianoSan Polo (15)-Cavezzo (5); Quarantolese (5)-Atletic Progetto Montagna (0); San Felice (8)-Castellarano (11).

Prima cat. Girone B: Celtic Cavriago (2)-Basilicastello (7); Quattro Castella (3)-Sorbolo Biancazzurra (5). Girone C: Ganaceto (7)-Virtus Correggio (3); Guastalla (5)-Daino S.Croce (10); Masone (9)-FalkGalileo (3) a Pieve Modolena; Original Celtic Bhoys (5)-Rubierese (6); Reggiolo (4)-Solierese (4); S.Prospero Correggio (2)-Virtus Libertas (6). Girone D: Colombaro (7)-Carpineti (3); Consolata (0)-Casalgrande (12).

Seconda cat. Girone B: Corte Calcio (0)-Virtus Calerno (2); Fontanellatese (12)-Campeginese (8); Fc 70 (0)-Mezzani (2); Gattatico (4)-Pro Villanova (3); Levante (6)-Busseto (10). Girone D: Atletico Bibbiano Canossa (10)-S.Faustino (4); Gualtierese (4)-United Albinea (7); Montecavolo (0)-Barcaccia (2); Rapid Viadana (6)-Real Casina (6); Sporting Cavriago (6)-Virtus Bagnolo (6). Nell’anticipo di venerdì il Santos 1948 ha regolato all’inglese la Reggio Calcio, volando provvisoriamente in vetta a quota 11. Girone E: Borzanese (7)-Spezzanese (2); Cerredolese (7)-La Veloce Fiumalbo (6); Corlo (12)-Roteglia (8); Fellegara (7)-Real Maranello (6); Fonda Pavullese (3)-Boiardo Maer (6); Fox Junior Serramazzoni (8)-Rubiera (3). Girone F: Carpine (5)-Virtus Mandrio (9).

Terza cat. Girone A: Casalgrandese (10)-RamisetoLigonchio (4); Collagna (4)-Gatta (0); Felina (6)-Amici di Davide (9); Fogliano (5)-Biasola (1); Sporting Tre Croci (5)-Vetto (10). Girone B: Fosdondo (3)-Vigatto (6); Inter Club Pr (1)-Plaza Montecchio (7); MT 1960 (8)-S.Ilario (12); Montebello (7)-Cadelbosco (3).