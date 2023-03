Rolo, il veleno nella coda: sconfitto al 92’

REAL FORMIGINE

REAL FORMIGINE: Cornia, Vacondio, Ricaldone, Andrea Caselli (30’st Iattici), Marverti, Ashong, Hoxha, Matteo Caselli, Habib, Negri (48’st Mondini), Di Gesù (6’st Ruini). A disp.: Di Gennaro, Boschetti, Balestri, Cavani, Buffagni, Dallari, Iattici. All.: Sarnelli

ROLO: Grigoli, Ranieri, Galli (27’st Binini), Tamagnini, Maletti, Budriesi, Lotti (10’st Annarumma), Buffagni (31’st Faraci), Fiocchi, Lari, Puglisi ( 45’st Napoli). A disp.: Tosi, Bagni, Tirelli, Pignatti, Scacchetti. All.: Cristiani

Arbitro: Nazzicone di Ferrara

Reti: Lari (Ro) al 3’pt, Habib (Re) al 9’st, Iattici (Re) al 49’st.

Secondo kappao consecutivo per il Rolo, che a 5 gare dal gong finale si trova a +6 sulla zona playout. Nulla di troppo allarmante, ma tornare alla vittoria scaccerebbe possibili fantasmi per una squadra abituata, solitamente, ad altre latitudini. E dire che la domenica aveva avuto un ottimo inizio con Lari in gol dopo soli tre giri d’orologio. Poi il pari del grande ex, l’esperto bomber Giovanni Habib. In seguito c’è stato equilibrio, e proprio all’ultimo respiro (al 94’), quando il pari sembrava cosa fatta, ecco il timbro di Iattici che ha regalato i tre punti ai modenesi.

Nel prossimo turno il Rolo non può sbagliare, visto che ospiterà l’Anzolavino, che con 21 punti è penultimo e si trova in una posizione molto critica, visto che la zona playout dista ben 11 punti e mancano solo 5 turni (15 punti a disposizione).