Rolo promosso, Campagnola uguale disastro

di Federico Prati

Mire di primato nel cassetto per il poker reggiano in un’Eccellenza stellare. In un girone a 20 squadre, si sgomita per la salvezza, cercando di evitare le 5 retrocessioni (tre dirette e due decretate dai play-out). Il Rolo può coltivare il sogno della Coppa Minetti; ripresa prevista per l’8 gennaio dalla seconda di ritorno.

Rolo. E’ la prima delle reggiane con il nono posto a 29 punti. Cammino segnato dall’esonero a fine novembre di mister Frigieri sostituito da Cristiani che ha fatto subito centro con la Fidentina. Dal mercato di dicembre ha riabbracciato il bomber Napoli che potrebbe essere il valore aggiunto. Percorso sicuro nella Coppa Minetti dove la formazione reggiana è approdata alla semifinale. E proprio l’anno scorso mister Cristiani centrò la Serie D col Salso arrivando alla finale nazionale. Scaramantici. Voto 6.5.

Arcetana. Attracca in salvo grazie al 13° posto (23 punti) con un margine di due punti sulla zona calda. Girone d’andata scandito da una serie di cicli: 1 punto nelle prime 4 gare, serie di 4 hurrà in stecca che ha stabilito un record in questa categoria per il club biancoverde, 1 punto in 6 match e infine 9 punti in 5 uscite spezzati dal ko di misura contro il Castelfranco. A dicembre saluta il bomber Zampino sostituendolo con Ouattara. Determinati. Voto 6+.

Boretto. Stupisce quasi tutti gli addetti ai lavori che la pronosticavano sicura retrocessa. Invece la matricola assoluta di Eccellenza lotterà per il suo scudetto-salvezza fino al termine grazie ai 17 punti racimolati. Può contare su un gruppo che si conosce da anni e sulla carica di mister Marco Iotti; davanti spopola il tandem formato dall’acquisto estivo Fanti e dall’ormai bandiera Ennamli a referto rispettivamente 9 e 7 volte. Da incorniciare l’hurrà (3-2) sulla capolista Virtus Castelfranco, mentre è da dimenticare l’1-7 di Colorno che ha contribuito al titolo di peggior difesa (43 reti). Olandesi. Voto 5,5.

Campagnola. Proprio sotto l’albero il raggio di sole con l’hurrà salvezza che interrompe a 11 la striscia di sconfitte. Gira in ultima piazza (13 punti) a -5 dalla zona play-out al termine di un’andata costellata da incidenti. Dal ricorso respinto per il presunto errore tecnico arbitrale (doppio giallo al difensore Platani, mentre il club ha sostenuto che il giocatore ne avesse rimediato solo uno) nel ko col Fontana Audax alla sconfitta a tavolino col Castelvetro per un cambio sbagliato che ha lasciato la squadra con soli due giovani in campo anziché i tre obbligatori. Disattenzione che è costata la panchina a mister Artoni avvicendato con coach Ferraboschi a cui la società rosanero chiede il miracolo salvezza. Convalescenti. Voto 4.5.