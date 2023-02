Rolo travolto, 5 gol e addio alla Coppa Minetti

NIBBIANO E VALTIDONE

5

ROLO

0

NIBBIANO E VALTIDONE: Murriero, Castellana (30’st Ghisoni), Bradarsky (1’st Bernardi), Porcari, Celotti, Fogliazza, Federico, Jakimovskiy, Grasso (19’st Lancellotti), Minasola (27’st Barilli), Baldini (35’st Michelotti). A disp.: Masotino, Facchini, Gjni, Montagnari. All.: Volpi

ROLO: Tosi, De Siati, Galli (1’st Napoli), Tamagnini, Maletti, Budriesi, Ranieri, Binini (1’st Buffagni), Fiocchi (35’st Tirelli), Lari, Puglisi (20’st Fofana). A disp.: Grigoli, Bagni, Scacchetti, Cavaliere, Lotti. All.: Cristiani

Arbitro: Melloni di Modena

Reti: Grasso al 16’pt, 40’pt, 2’st e 6’st, Minasola su rig. al 32’pt.

Note: spettatori 450 circa. Ammoniti Bradarskiy, Buffagni e Tosi.

Con un inaspettato e pesante 5-0, il Rolo a Noceto si arrende all’atto finale della Coppa Minetti, al quale era arrivato con la speranza di potersi giocare la conquista del trofeo.

A metterlo in bacheca sono i piacentini del Nibbiano e Valtidone, che oltre a prendersi la coppa affronteranno nel primo turno nazionale i toscani del Certaldo, vincitori del trofeo della loro regione.

In campionato lo scorso 4 settembre nel piacentino era finita 3-0 per i padroni di casa, mentre al ritorno il Rolo (quasi un mese fa, l’8 gennaio) ebbe la meglio con un 2-1 in rimonta (Puglisi su rigore e Napoli replicarono a Lancellotti). Per questo era davvero complicato pronosticare un divario così ampio.

Per il Rolo si trattava della quarta finale nella storia, e non era iniziata neanche così male.

Buona, infatti, la tenuta del campo nel primo quarto di gara: Rolo ordinato, che con due guizzi di Fiocchi si è reso anche pericoloso dalle parti di Murriero (bravo nel primo tentativo, mentre nel secondo ha potuto solo sperare che il tiro del 9 reggiano finisse fuori, com’è poi successo).

Al 16’ inizia lo show di Grasso, autore di uno storico poker in una finale di Coppa. Rimangono dubbi sulla posizione del bomber (forse in offside), ma per la terna è tutto buono, ed è 1-0 da dentro l’area.

Alla mezz’ora Minasola crea scompiglio e va a contatto con Tosi: per l’arbitro è rigore, e lo stesso "diez" piacentino non sbaglia. Al 40’ Grasso sigla la doppietta (e il 3-0), che taglia definitivamente le gambe ad un Rolo che vede sempre più lontano il lieto fine. Un rimpallo con Budriesi lo favorisce, ed è tris.

Mister Francesco Cristiani le prova tutte e nella ripresa inserisce subito il play Buffagni e il navigato bomber Napoli, ma passano appena 6’ dal rientro dalla pausa e il risultato è già di 5-0: Grasso ne segna altri due, completando la manita di squadra e il poker personale.

Prima insacca ringraziando Minasola (bel cross), e poi sfrutta un servizio di Jakimovskiy.

La partita è sostanzialmente finita, e il Rolo sfortunatamente non trova nemmeno il gol della bandiera per centimetri (Napoli costringe al miracolo Murriero), e si accontenta della coppa dei secondi classificati, memore comunque di un grande cammino nel torneo.