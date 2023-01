Rosafio dice no a tutti: vuole restare

Marco Rosafio (foto) è pronto a restare alla Reggiana nonostante le proposte di contratti pluriennali. L’attaccante esterno, fino a qualche giorno fa al centro di diversi sondaggi da parte di club importanti (prima il Novara e poi il Vicenza, ma non solo…), non partirà a meno che all’ultimo secondo non si materializzino ‘proposte indecenti’, impossibili da rifiutare sia per lui che per il club. La volontà del giocatore, fedelissimo di mister Diana e punto di riferimento nello spogliatoio, dovrebbe avere il sopravvento sulle possibili trattative che il ds Goretti non aveva escluso in un primo momento, seguendo quella che è la sua linea consolidata: resta solo chi è felice. La permanenza dell’ex Cittadella dovrebbe poi fermare la possibilità di inserire un altro esterno per coprire l’assenza di Libutti. Discorso diverso invece per il laterale sinistro Nicoletti e il centrocampista Sciaudone che - di fatto - non fanno più parte dei programmi granata. Da qui a martedì alle 20, quando si chiuderà la finestra del calciomercato invernale, per entrambi sarà trovata una sistemazione che li possa accontentare, ma che non sarà più con la maglia della Reggiana. Una Reggiana che anche domani contro il San Donato Tavarnelle (partita che si svolgerà al ‘Brilli Peri’ di Montevarchi) giocherà praticamente ‘in casa’ visto che i tifosi nostrani hanno completamente riempito il settore ospiti, acquistando i 400 biglietti che erano stati messi a disposizione dalla società avversaria. Nel frattempo sono state attivate le prevendite per la gara di martedì sera (fischio d’inizio alle 21) quando al ‘Città del Tricolore’ arriverà il Fiorenzuola che all’andata inflisse alla Reggiana un destabilizzante e tristemente memorabile 5 a 0. I tagliandi potranno essere acquistati attraverso il circuito online www.vivaticket.it fino alle 21,45 di martedì o nelle rivendite autorizzate.

Francesco Pioppi