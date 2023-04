Rossi fa decollare l’Arcetana

CAMPAGNOLA

1

VIGNOLESE

2

CAMPAGNOLA: Ripesi, Calabretti, Messori, Michelini (36’ st Platani), Camara (27’ st Giovannini), Bellentani, Pivetti (48’ st Scarpato), Mastaj, Roversi (1’ st Errichiello), Jorge Sgro, Odoro (27’ st Spaggiari. A disp. Stefanelli, Minutolo, Catellani, Riccò. All. Ferraboschi.

VIGNOLESE: Cinelli, Luccarini, Melli, Pescatore (42’ st Kane), Tedeschi, Dardani, Musardo (27’ st Incerti), Mekhchane, Girotti, Ioti (4’ st Barbolini), Benatti (48’ st Frentoaei). A disp. Cavazza, Vaccari, Zannoni, Semeraro, Aziz. All. Perinelli.

Arbitro: Stanzani di Bologna.

Reti: 3’ Iori (V), 17’ Benatti (V); 10’ st Odoro (C).

Note: espulso al 38’ st Jorge Sgro (C) per doppia ammonizione. Ammonito Pivetti.

Stop interno per il Campagnola, che va sotto di due reti in avvio con la Vignolese e non riesce nella rimonta. Ospiti avanti al 3’ con una bomba di Iori sotto la traversa, mentre al 17’ Benatti raddoppia, solo in area su azione di corner. Nella ripresa Odoro accorcia le distanze su lancio di Pivetti, mentre nel finale Spaggiari colpisce la parte alta della traversa sfiorando il 2-2.