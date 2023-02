Rossi, salvataggio che vale come un gol Kabashi, ma che assist hai fatto?

VENTURI 7. Inizia con un’uscita bassa che mette i brividi, ma poi si riscatta ampiamente: reattivo sul tiro da fuori di De Rose al 35’ e sul colpo di testa di Prestia al 62’. Dà sicurezza al reparto. LAEZZA 7,5. Monumentale, immenso, eroico. Scegliete voi l’aggettivo che vi piace di più, ma la sostanza non cambia. Con le buone o con le cattive arriva dappertutto e interpreta al meglio lo spirito di una sfida per cuori forti. Il capolavoro al 57’, quando toglie una palla dalla testa di Corazza pronto a freddare Venturi. Esce esausto (dal 24’ s.t. Hristov 6: dormicchia un po’ su Mustacchio, ma prima aveva retto bene ed entrare in una bolgia così è complicato). ROZZIO 7,5. Era fuori dal 15 gennaio e per uno con la sua struttura non era facile. Il capitano però si mette il mantello da Superman e controlla lo spazio aereo con caparbietà e mestiere.

CAUZ 6,5. Rischia l’autogol dopo un’uscita imperfetta di Venturi, ma è provvidenziale al 6’ del secondo tempo su Albertini.

GUGLIELMOTTI 6. Ammonito dopo appena 20 minuti, riesce ad amministrarsi e si annulla con Adamo. Era diffidato, salterà la prossima con la Carrarese. (dal 18’ st Fiamozzi 6: tampona la sua corsia e va vicino a guadagnarsi un rigore). KABASHI 7. Approccia con troppa leggerezza e sbaglia tanto, ma ha il grande merito di pennellare il cross per il gol di Nardi. È una palla col contagiri che in questa categoria sanno mettere in pochi (dal 18’ s.t. Vallocchia 6,5: buonissimo contributo di corsa e trame).

ROSSI 7,5. Il salvataggio sulla linea dopo la deviazione di Cauz vale come un gol. Gioca una partita da califfo del centrocampo: tampona, cuce, perde tempo quando serve…Avercene.

NARDI 8. Un gol di testa che resterà nella storia della Reggiana. ‘È uno schema che abbiamo provato in allenamento’ dirà poi con la spontaneità che lo contraddistingue. Moto perpetuo, quando sta bene è il turbo della Reggiana. GUIEBRE 7. Primo tempo abbastanza anonimo, poi cresce e innesca Varela nell’azione del raddoppio. LANINI 6. Un paio di ‘sgasate’ delle sue, ma senza riuscire mai ad esplodere i fuochi d’artificio. Con maturità però non cerca ‘bischerate’ e dà una mano in fase di copertura. (dal 31’ st Varela 8: scappa sul filo del fuorigioco e vola ad insaccare il gol che può valere la B. Poi la capriola alla ‘Skuhravy’ sotto la curva granata in delirio.

PELLEGRINI 6,5. Più impreciso del solito, non trova il guizzo vincente, ma si mette a disposizione della squadra e dà tutto (dal 31’ s.t. Capone 6: lotta e si cala bene nella parte).

Francesco Pioppi