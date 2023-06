Roteglia, è subito show Resta in 10 e raddoppia

OLIMPIA ROTEGLIA

2

FELINA

0

OLIMPIA ROTEGLIA: Lanzotti, Ferrari, Paganelli, Viviroli (34’st Federico Lusoli), Palmiero (40’st Morchid), Guilouzi, Hoxha, Leonardo Lusoli, Delporto, Marchetti, Belfasti (20’st Bonicelli). A disp.: Dieci, Galanti, Maestri, Currà, Botti, D’Andrea. All.: Lodi Rizzini

FELINA: Maicol Zannoni, Cristian Zannoni (27’st Pellati), Carobbi, Baldani, Suardi, Ruffini, Marchesini, Favali, Guccione, Peli, Briselli. A disp.: Primavori, Sendrea, Magnani, Leonardo Manfredi, Rossi, Zanelli, Goldoni, Crivaro. All.: Tommaso Manfredi

Arbitro: Solito (Abissino e Salemi)

Reti: Belfasti al 10’st, Bonicelli al 23’st.

Note: ammoniti Leonardo Lusoli e Cristian Zannoni. Espulso al 15’st Guilouzi per doppio giallo. Angoli: 3-5. Recuperi: 3’ e 6’. Spettatori 450 circa.

I campioni in carica del Felina ripartono col piede sbagliato: nel posticipo serale è il Roteglia a prendersi i tre punti. Rispetto alla passata edizione, il Roteglia, oltre a locali di altissimo profilo per le categorie di militanza, ha aggiunto esterni di un livello ancora maggiore rispetto all’anno scorso, ponendo la sua candidatura per la vittoria.

Splendida cornice di pubblico con fumogeni, striscioni e cori hanno colorato il match. Inizia l’incontro e il Roteglia fa la partita, ma al 12’ è Marchesini a sfiorare il gol. Poco dopo Lusoli ci prova in bello stile, ma Zannoni è sicuro. Poi spazio a qualche scintilla a causa di due possibili rigori per fallo di mano, uno per lato. Prima della pausa palla gol enorme per Delporto, che dopo un corner anticipa tutti ma sfiora il palo di un niente.

Nella ripresa Baldani e Guccione provano a suonare la carica, ma manca precisione. Il calcio è strano e proprio nel momento migliore del Felina i locali segnano: Belfasti (foto), ex Reggiana in Serie D, si mette in proprio e segna con una botta fortissima (palo-gol). Il Roteglia resta in 10 per due gialli sventolati a Guilouzi, ma nonostante ciò raddoppia con Bonicelli (assist di Hoxha), entrato da poco per Belfasti (infortunio da valutare). Poi c’è spazio solo per un tentativo non troppo convinto di Suardi, e il Roteglia può esultare. Per il Felina un kappao che dà fastidio, ma il Montagna è solo all’inizio.