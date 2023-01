Rovatti e compagni fanno il colpaccio a San Pietro in Casale

VENI BASKET

76

REBASKET

83

VENI BASKET SAN PIETRO IN CASALE: Pastore 6, Ghedini 6, Miolli ne, Lenzi ne, Mariani ne, Frignani 13, Patrese 6, Bondioli ne, Bulgarelli 20, Zanellati 2, Ramzani 19, Ghidoni 4. All. Castriota.

REBASKET REGGIO EMILIA: Piccinini 6, Bertozzi, Vezzali, Coradeschi , Catellani ne, Oziegbe 2, Rovatti 25, Petrolini 6, Amadio 20, Bertolini 15, Mursa 5, Bovio 4. All. Casoli.

Arbitri: Zambelli e Onofri di Forlì.

Note: parziali 24-26, 39-40, 55-54.

Colpo esterno della Rebasket (16), che si impone nell’anticipo della seconda giornata di ritorno di C Silver sul parquet bolognese di San Pietro in Casale. La squadra di Casoli, trascinata da Rovatti e Amadio, supera nel finale i padroni di casa del Veni Basket (16) dopo almeno 35’ in equilibrio, ritrova il sorriso dopo due stop consecutivi e aggancia i rivali al decimo posto della graduatoria.