Rozzio e Rossi due garanzie Gli attaccanti non incidono

VENTURI 6 Che brivido quando il fendente di Omoregbe sibila a lato. Il resto è la solita buona gestione dell’ordinaria amministrazione tra uscite sicure e tiri dalla distanza controllati.

LUCIANI 6,5 Gestisce un giallo ingiusto (avversario nemmeno sfiorato) dal primo tempo con determinazione ed intelligenza. Chiusura provvidenziale in mischia nella ripresa.

ROZZIO 6,5 Qualche minuto di assestamento con il solo rapido Ruocco come riferimento, poi con sicurezza ed efficacia disinnesca i tentativi ospiti. In area nemica invita Montalto al 2-0 ma la punta spreca.

CAUZ 6 Rientra nell’undici per lo squalificato Laezza. Omoregbe lo infila pericolosamente nel primo tempo. Non brillantissimo negli inserimenti, ma il suo alla fine lo fa (16’ st Rosafio 6,5 Con lui il cambio di modulo decisivo. Un passo avanti condito da un palo, qualche spunto pregevole e lo zampino nell’azione del gol).

GUGLIELMOTTI 6 Dottor Jekyll e mister Hyde. Tra un primo tempo in cui sbatte contro tutto e tutti ed una ripresa da cuore oltre l’ostacolo e densa di spunti. Finisce sfinito.

KABASHI 7 Nella prima frazione ha l’insolito ruolo di comparsa. Dopo l’intervallo si prende tutta la scena. Quarta rete stagionale pesantissima e tanto lavoro anche in fase di non possesso.

ROSSI 6,5 Regia lucida, magari un po’ condizionata dai ritmi bassi. Nel curriculum anche un ottimo recupero difensivo ad inizio contesa (32’ st Cigarini 6 Spezzone breve ma di impeccabile gestione).

VALLOCCHIA 6 Confermato dopo la prova convincente di Pontedera, è tra i più attivi nei primi 45’. Un paio di palloni persi ad inizio ripresa prima di uscire (11’ st Nardi 6 Più corsa che qualità).

GUIEBRE 6,5 Costringe al giallo Fabriani dopo meno di un quarto d’ora, poi però non infierisce come nei giorni migliori. Cerca la stoccata del 2-0, ma Garau respinge.

PELLEGRINI 5,5 Maltrattato, stringe i denti, ma non va oltre un colpo di testa deviato in angolo (1’ st Montalto 6 La condizione è quella che è e si vede, come quando incorna a lato da due passi. Però con lui in campo, salgono decibel e consapevolezza di squadra e l’esperienza è tanta roba, vedi il fallo guadagnato a tempo scaduto).

LANINI 5,5 Una punizione da posizione defilata, un paio di accelerazioni, la pericolosità però resta sotto gli standard (32’ st Fiamozzi 6

Matteo Genovesi