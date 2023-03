Rozzio: muro in difesa e ciliegina del gol

VENTURI 6 Un po’ sorpreso sul tiro dalla distanza di Fedato a inizio match. Tempismo e sicurezza nelle tante uscite alte. Scontro duro con Rozzio sul finire del primo tempo ma i fantasmi dei tanti infortuni, fortunatamente, vengono scacciati in fretta.

LAEZZA 6 Duello intenso e alla pari con Fedato. Gara regolare, chiusa in leggero anzitempo per crampi. Osservato speciale dei marchigiani quando cerca fortuna in area nemica (40’ st Luciani S.V.).

ROZZIO 7,5 Splendida la chiusura davanti all’area piccola poco dopo la mezz’ora di gioco. Autoritario e fondamentale, con lui al centro non passa una mosca. E poi arriva pure il primo timbro stagionale.

CAUZ 7 Replica la rete di Pesaro dello scorso anno, stavolta con una deviazione di destro. La prima gioia in campionato arriva non a caso nel suo momento migliore, dopo qualche acciacco di troppo sul cammino. GUGLIELMOTTI 6,5 Rientra dopo lo stop forzato con la consueta determinazione nell’asfaltare tutto e tutti sulla fascia destra. Ottimo primo tempo con la torre per il vantaggio di Cauz ed una serie di coast to coast da applausi. Ripresa di gestione.

KABASHI 6,5 Fa tanto e talvolta disfa magari con un pizzico di egoismo di troppo (chiedere a Capone), però è onnipresente e anima della squadra. Suo l’angolo del raddoppio di Rozzio, ci prova con un sinistro a giro nel primo tempo controllato da Farroni (40’ st Rosafio S.V.).

ROSSI 6,5 Rileva lo squalificato Cigarini ma è ovviamente riduttivo definirlo sostituto. Più di spada che di fioretto, intuisce in fretta che per la partita servono maggiormente mestiere e senso della posizione.

NARDI 5,5 Resta nella periferia del match nella prima frazione. Meglio ad inizio secondo tempo quando sembra alzare i giri, ma viene richiamato in panchina poco dopo (16’ st Vallocchia 6 Si cala bene nella contesa. Numerosi gli scambi con lo scatenato Guiebre).

GUIEBRE 7 Entra nel match dopo 9 minuti facendo ammonire Valdifiori ("quasi" rigore, almeno per l’arbitro). Un po’ ignorato nella fase centrale, poi quando alla distanza gli altri cedono alla stanchezza, lui come al solito si esalta e, straripante, detta legge in fascia mancina.

PELLEGRINI 6 Esce di poco un suo destro da posizione angolata dal coefficiente proibitivo. Per il resto poche occasioni per rendersi pericoloso e tanto lavoro per la squadra a sgomitare contro Tonucci e compagni (32’ st Varela 6,5 La Vis regala, lui ringrazia, segna e festeggia con la terza capriola in campionato).

CAPONE 5,5 La vera novità di giornata. Seconda da titolare (oltre un mese dopo San Donato) e la conferma di una tecnica come pochi in campo, non accompagnata dalla giusta cattiveria agonistica: vedi il destro dal limite calciato alto ad inizio partita (16’ st Lanini 6 Sfiora la rete su punizione decentrata, deviata di poco a lato. Ingresso con il piglio giusto).

Matteo Genovesi