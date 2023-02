Rozzio recupera Si ferma Hristov

Continuano gli allenamenti in vista del derby. I dubbi di formazione sono tanti perché la lista di acciaccati è infinita. Sicuramente out Montalto che prosegue nel suo iter di recupero, mentre si saprà solo a ridosso della gara se potranno farcela Guglielmotti (affaticato) e Muroni (lombalgia). Anche Rozzio e Cigarini non sono al meglio. ‘Ciga’ è uscito malconcio dalla sfida col Gubbio, male sue condizioni sono migliorate. I dubbi sul capitano sono relativi al ritmo partita. Lo stopper non gioca dal 15 gennaio a Montevarchi, ma è troppo importante per la Regia: stringerà i denti e quasi certamente sarà in campo. Tra l’altro ieri si è fermato Hristov. Da verificare le condizioni di Cremonesi.