Rozzio super, Cauz fa il bomber Guiebre segna anche di destro

VENTURI 6 Ragatzu la infila giusta giusta all’incrocio. Lo specialista Emerson lo sollecita nella ripresa su punizione. Un suo rinvio-assist libera Lanini davanti all’estremo sardo, ma la mira è sbagliata. LAEZZA 6,5 Da una sua iniziativa sulla destra il gol decisivo del 2-1. Scontro fisico continuo con Nanni.

ROZZIO 7 Ferma Ragatzu con grande tempismo dopo 6’, sventa con l’aiuto del palo una girata dello stesso fantasista. Non sbaglia nulla ed in piena fiducia prova persino un colpo di tacco in area avversaria.

CAUZ 7 Il secondo gol stagionale da pochi passi è di quelli pesanti. Chiamato spesso in causa nel primo tempo, gestisce con sicurezza e tempismo anche le traiettorie aeree più complicate.

GUGLIELMOTTI 6,5 Van der Want gli nega con un doppio intervento la gioia personale (ma ci pensa Cauz). Per l’ex Sperotto sono guai quando carica a testa bassa.

MURONI 6 Ex di turno, non giocava titolare da fine gennaio. Il giallo su Dessena testimonia una prima frazione con qualche patema. Cresce dopo l’intervallo, ma l’ammonizione subita convince precauzionalmente Diana a toglierlo (14’ st Vallocchia 6 Entra subito in partita dando un contributo di sostanza.

ROSSI 6,5 Sempre al posto giusto, ripulisce palloni, cerca e trova qualche geometria nonostante il grande disturbo del vento.

NARDI 6,5 Un paio di strappi da applausi, un bell’assist a Lanini e tanto lavoro oscuro (40’ st Cigarini S.V. Due scivolate difensive da categoria superiore).

GUIEBRE 7 La voglia di correre sempre in avanti lo premia quando si avventa sul pallone vagante e di destro (!) esplode il gol-promozione.

PELLEGRINI 6 Perde il tempo della battuta sul più bello nel primo tempo, mette però lo zampino nell’azione del 2-1. Si sfianca nel pressing (35’ st Montalto S.V. Esperienza al servizio della squadra).

LANINI 5,5 Da un suo fallo (per la verità un po’ severo) l’espulsione del ds Goretti ma soprattutto la punizione del temporaneo pari. Potrebbe svoltare la contesa nella ripresa ma si inceppa in fase conclusiva (14’ st Varela 6 Un ottimo assolo respinto in extremis e tanto moto perpetuo per la punta portoghese, che sui campi sardi dei dilettanti ha vissuto parte della carriera).

Matteo Genovesi