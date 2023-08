Rozzio: "Un mare di grazie ai nostri tifosi"

Ecco il bellissimo messaggio che il capitano Paolo Rozzio ha voluto mandare, tramite il Carlino, a tutti i sostenitori della Reggiana alla vigilia dell’inizio del camionato.

"Buongiorno Principessa…ecco come voglio rivolgermi alla Reggiana e ai suoi tifosi, come fa Benigni ne “La vita è bella”… La Reggiana e la sua gente sono la mia Principessa.

Inizio con dirvi, cari reggiani, semplicemente grazie; grazie per avermi accolto 7 anni fa pieno di paura e diffidenza, grazie per avermi fatto crescere calcisticamente e umanamente, grazie per avermi fatto conoscere la mia futura moglie Ilaria e soprattutto grazie per aver fatto nascere nostra figlia Bianca.

Mi sto apprestando a cominciare l’ottava stagione con questi colori e le emozioni che provo sono le stesse di quando ho indossato per la prima volta la maglia granata nel 2016, anzi sono ancora più forti perché le responsabilità che sento nei vostri confronti sono decisamente più importanti.

Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo cammino insieme a voi.

Tutto insieme diamo un significato a ciò che di bello è stato fatto l’anno scorso.

Ci vediamo presto al Giglio.

Vostro Cap ❤️

Chi è. Paolo Rozzio ha appena compiuto (il 22 luglio) 31 anni e con la maglia granata ha collezionato 174 presenze.

Nell’ultima stagione ha disputato 30 partite segnando una rete. Qualche problemino fisico, ma prestazioni sempre maiuscole (fa eccezione l’incontro interno col Cesena, quando fu espulso nel primo tempo).

Rozzio, originario di Savigliano (Cuneo), prima di arrivare a Reggio (stagione 2016-2017), ha giocato nel Pisa per quattro stagioni. Proveniva dalla Fiorentina (Serie A), nella quale però non ha mai debuttato. Inizio carriera nel campionato 2010-2011 nella Canavese in Serie C2: 20 partite e un gol.