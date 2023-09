Ruaro, Cruz e Barnes. Talenti da tutto il mondo

La rosa dei diavoli per la stagione 202324 del massimo campionato italiano di rugby Serie A Élite si completa con l’arrivo di tre giovani talenti: Fabio Ruaro, terza linea 20enne in forza dal Rugby Parma che vanta già numerose convocazioni con gli Azzurrini Under 19 e Under 20; il tallonatore Juan Ignacio Cruz, giocatore italo-argentino molto forte in mischia ordinata, con un ottimo lancio in touche e dotato di una grande mobilità; è italo-australiano, ma ha iniziato a giocare a rugby in Cina e in Giappone, il nuovo estremo 25enne del Valorugby Blaise Barnes.

Sale così a 14 il numero dei nuovi diavoli che hanno fatto il loro ingresso nel Valorugby, per una rosa di quaranta elementi.

"Sono arrivato al Valorugby per affermarmi", racconta Ruaro. "C’è l’ambizione di giocare un campionato di alto livello e io mi voglio guadagnare la maglia da titolare".

"Prime impressioni ottime – dichiara Cruz - ho trovato un livello tecnico altissimo e bellissimo gruppo a livello umano tra staff e giocatori. Dovrò imparare molto e allo stesso tempo darò il massimo per conquistarmi più minuti possibili in campo".

E Blaise Barnes, classe ‘98 e nonna italiana: "Sono super entusiasta. Il mio obiettivo per questa stagione è innanzitutto trovare il mio posto nel rugby italiano e dare il mio contributo alla squadra per fare bene e raggiungere i traguardi del club".