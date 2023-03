Rubiera da 36 anni capitale del ciclismo

Conto alla rovescia a pedali. E’ quello scandito dalla Ciclistica 2000 Litokol di Rubiera, che ha cerchiato sul calendario la data del 26 marzo, quando la stagione prenderà il via a Vignola (Modena) con il tradizionale Gran premio della fioritura rivolto alle categorie Esordienti e Allievi. E l’attesa già si tocca con mano nella sede di via Falcone e nella pista di avviamento al ciclismo. Nel frattempo è stato perfezionato l’organico della società, che entra nel 36° anno di vita. Una lunga pedalata che negli ultimi tempi ha dedicato particolare attenzione ai giovani.

Al vertice societario troviamo Ruggero Rivi, Fabio Tondelli è il vicepresidente. Nella dirigenza c’è William Tondelli, nome che figura tra i fondatori. Nel direttivo anche Alessandro Benigni, Andrea Bigi, Stefano Bigliardi, Giuseppe Dalla Salda, Daniele Gilli, Marco Marastoni, Luciano Moretti.

I direttori sportivi sono Daniele Stefani per i Giovanissimi, Fabio Ori per gli Esordienti e Cinmaya Ferrara per gli Allievi. Quest’anno la società presenta nuovamente al via la formazione Allievi.

"Il nostro obiettivo è continuare a essere per il territorio un gruppo di riferimento, solido e affiatato, che insegni lo sport del ciclismo e i suoi valori ai ragazzini", affermano i dirigenti. "Tra i motivi d’orgoglio l’organizzazione di corse ciclistiche per i giovani, come il 10 settembre a Rubiera per Esordienti e Allievi. Inoltre c’è l’attività alla pista di avviamento nella zona sportiva, dove al martedì e al giovedì bambini e ragazzi fino ai 16 anni possono provare gratuitamente e in sicurezza".

Il gruppo degli Esordienti è composto da Matteo Cucinella, Viktor Levit, Federico Mussini, Enea Ori, Oleksandr Osadchyi, Francesco Plantamura, Riccardo Veroni, Federico Zanarini, Leonardo Zanfi.

La squadra degli Allievi è formata da Alessandro Pedata, Mattia Roncatti, Federico Zanarini, Angelo Zoppi. La squadra dei Giovanissimi sarà definita a breve. L’avventura della Ciclistica 2000 Litokol per i giovani continua, ricca di obiettivi.

