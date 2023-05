Rubiera sfiora il colpaccio, ma Carpi l’agguanta

CARPI

26

VIKINGS RUBIERA

26

CARPI: Haj Frej, Quaranta, Monzani 1, Mejri 1, Ben Hadj Ali, Serafini S., Soria, Nocelli 4, Carabulea 2, Kasa 11, Coppola 4, Dalolio, Beltrami, Sortino, Ceccarini 3. All. Serafini D.

VIKINGS RUBIERA: Voliuvach 1, Rivi, Bartoli D. 1, Benci 1, Bortolotti 1, Pagano 4, D’Benedetto 3, Naghavialhosseini 5, Cavina, Bartoli R. 1, Hila, Giovanardi 2, Strada 2, Bonassi, Oleari 3, Boni 2. All. Galluccio.

Arbitri: Rinaldi e Passeri.

Note: primo tempo 14-13. Sette Metri: Carpi 12, Rubiera 25. Minuti di Esclusione: Carpi 12, Rubiera 10.

Pari esterno per i Vikings Rubiera a Carpi nel primo turno dei playout di Serie A Gold, con i ragazzi di Galluccio che continuano a non sfatare il tabù che non li ha mai vinti vincenti in trasferta in questa stagione, anche se stavolta la vittoria è parsa molto vicina.

Un risultato che rimanda il verdetto salvezza a gara-2, in programma domani alle 20,30 al PalaBursi, con gli ospiti che dopo un avvio in salita riescono ad arrivare avanti di 5 lunghezze a 10’ dalla fine, sognando il primo hurrà esterno della stagione, per poi essere però ripresi proprio nel momento decisivo da Carpi, che impatta al 57’ a quota 26.

Nel finale non succede nulla e le due squadre si spartiscono la posta in palio: chi vincerà la prossima sfida sarà salva, chi perde, invece, dovrà conquistare la permanenza in categoria con la perdente di Romagna-Fondi.