Rubiera, ultimo sforzo: batti Carpi e sei salva

La carica del PalaBursi per spingere i Vikings Rubiera verso la salvezza.

Dopo il pari rimediato sabato a Carpi in gara-1, dopo aver condotto anche di 5 lunghezze, la formazione rosso-blu punta stasera a tagliare il traguardo della permanenza in Serie A Gold maschile confidando nel supporto del pubblico di casa: i precedenti tra le due formazioni nelle ultime 3 stagioni sono 11, con 5 vittorie rubieresi, 4 modenesi ed il sopracitato pareggio. Stavolta, tuttavia, i numeri contano poco: chi vince si salva, in caso di pareggio si giocherà domani la "bella", sempre a Rubiera, mentre chi perde avrà il secondo turno come ultima ancora di salvezza, contro una tra Romagna e Fondi (i laziali sono avanti 1-0 nella serie). La direzione di gara e’ affidata alla coppia Riello-Panetta, il botteghino sarà aperto dalle 19,30 con costo del biglietto pari a 5 euro (ingresso gratuito sotto i 14 anni).

Serie B. In Serie B maschile cade la Modula Casalgrande (25), sconfitta 36-35 al PalaKeope dal Carpine (34) dopo 9 vittorie consecutive, nonostante le 11 marcature di Giubbini: un kappao che non fa male alla classifica dei ceramici, che restano terzi ad una giornata dalla fine della regular season e in piena corsa per accedere alle Final Four per la promozione in programma il 2021 maggio a Rubiera. Sabato prossimo il match decisivo sarà contro il Romagna. Si confermano al secondo posto, staccando matematicamente il pass per la post season, i Marconi Jumpers (38), che superano 27-19 in casa il fanalino Ferrara United; non trema nemmeno la capolista Pallamano Secchia, che passa 31-21 sul campo del Carpi (34) trascinata dalle 11 reti di Tritto ed è certa del primato grazie al +4 sui già citati Jumpers. Stop esterno, infine, per lo Sportinsieme Castellarano (6), battuto 34-29 a Nonantola dal Rapid (16).