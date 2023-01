Rubierese autogol al 95’: finisce 2 a 2

Flos Frugi

Rubierese

FLOS FRUGI: Venturelli, Barbieri (12’st Aragona), Masi (16’st Celano), Setaro, Gibertini, Paduano (33’st Perziano), Berdaj (36’pt Zunarelli), Boni, Toni, Lombardo (26’st’ Mucci). A disp.: Cavalieri, Dalla Gassa, Battilani, Gianatiempo. All.: Perziano

RUBIERESE: Maestroni, Costi, Incerti, Bruce, Osema Amdouni, Fontanesi, Montorsi, Parenti (38’st Ferretti), Vargas, Iossa (44’st Desiato), Vanacore (40’st Tomei). A disp.: Oleari, Fisic, Rubicondo, Afzaz, Loey Amdouni, Bertocchi. All.: Marino

Arbitro: Tazzioli di Modena

Reti: Vanacore (R) al 2’st, Vargas (R) al 23’st, Gibertini (F) al 45’st, autorete (R) al 50’st.

Note: ammoniti Berdaj, Venturelli, Iossa e Bruce.

In quel di Ubersetto la capolista Rubierese (girone E di Seconda categoria) subisce una clamorosa rimonta e non trova la vittoria per la 3 partita di fila.

Oggi il Fellegara sbancando il campo del San Faustino può salire in vetta (ha 31 punti, la Rubierese 33). Tornando alla rimonta della Flos Frugi: al minuto 89 il risultato era 2-0 per i reggiani (sigilli di Vanacore e Vargas). Al 90’ l’1-2 di Gibertini, e al 95’ la clamorosa autorete reggiana in una mischia furibonda.