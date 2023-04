Rubierese da record: ora vuole il grande slam

di Federico Prati

Miglior attacco, miglior difesa, serie vincente di 9 gare nel girone d’andata e la possibilità di fare il grande slam con la Coppa Emilia. Stagione magica per la Rubierese che ha rinconquistato la Prima categoria sotto la guida dell’ex bomber Sandro Marino.

"Domenica abbiamo coronato una cavalcata straordinaria che ci ha visto quasi sempre al comando, vincendo anche l’inevitabile tensione – racconta l’ex attaccante di Pavullese, Atletic Pico e Bagnolese fra le altre. – Bravi i ragazzi, perché hanno dimostrato sul campo di essere i più forti riportando ad un livello minimo una società di antiche tradizioni".

Dopo i trascorsi nelle giovanili biancorosse, Marino era al debutto come allenatore di una prima squadra.

"Non partivamo certo coi favori del pronostico, ma siamo stati bravi ad inserire due ragazzi come Vargas e Iossa (che si è calato nella realtà dopo l’esperienza in Eccellenza con la maglia dell’Arcetana, ndr) su un ottimo telaio che già l’anno scorso aveva fatto bene – spiega il tecnico – poi si è creato un grande entusiasmo grazie ai risultati, ad una società che si è rafforzata e ad un gruppo di tifosi veramente unico a questi livelli. Da giocatore ho avuto la fortuna di vincere quattro campionati, ma da allenatore è molto più difficile, perché devi considerare mille variabili, partendo dalla gestione del gruppo".

Squadra giovanissima, quella biancorossa, a parte la chioccia 40enne Antonio Rubicondo. "Sapevo quanto mi poteva dare ed è stato un esempio per il gruppo, non saltando mai un allenamento ed essendo un allenatore sia in campo sia in panchina".

La svolta ad Ubersetto.

"Una gara pazza che vincevamo, poi siamo andati sotto, infine l’abbiamo acciuffata e per poco non indoviniamo il 3-4. Ci ha dato consapevolezza della nostra forza".

Esaltata dalla coppia-gol Vargas-Vanacore che ha bollato in totale 40 volte.

"Tutti i ragazzi hanno fatto la loro parte e soprattutto hanno imparato a vincere nel segno della continuità, perché a dicembre non abbiamo fatto movimenti di mercato e alla fine anche questa scelta è stata azzeccata". Ora c’è la possibilità di alzare anche la Coppa a livello regionale. "Sarebbe la classica ciliegina sulla torta e preparemo al meglio la semifinale. Il futuro? Non ho ancora parlato della prossima stagione, ma ovviamente servirà qualcosa in più per affrontare una categoria superiore".

Intanto la società guarda al futuro. "Di certo non snatureremo il nostro progetto che prevede di puntare sui ragazzi del vivaio – rilancia il dirigente Aldo Martini – così come abbiamo fatto in questi ultimi anni, costruendo una rosa di prospettiva formata in gran parte da rubieresi doc.". Rubiera, insomma, ha davvero rialzato la testa.