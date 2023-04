Rubierese, dimostra che non sei sazia

Anticipa tutti la Rubierese. Dopo la sosta pasquale, il club biancorosso è il primo a riprendere le ostilità stasera (ore 20,30) per affrontare la semifinale regionale della Coppa Emilia di Seconda categoria: per il team di mister Marino arriva così il 33° impegno ufficiale dopo il recente e matematico approdo in Prima categoria con 90’ di anticipo. Sul neutro in erba naturale di Nonantola, i reggiani si misurano coi biancoverdi del Real Sala Bolognese, secondi nel girone G di Seconda categoria dove possono puntare solo ai play-off visto il ritardo di 6 punti dalla capolista Idea Calcio ad una giornata dal gong.

Nella rosa biancorossa (Osema Amdouni nella foto Palmieri) certa l’assenza a centrocampo dell’infortunato Bruce, mentre l’attaccante Parenti è alle prese con l’influenza e verrà valutato in queste ore; match affidato al piacentino Di Lauro.

Nell’altra sfida di fronte i piacentini del Rottofreno, che nei quarti hanno liquidato con un secco tris la FalkGalileo, e i bolognesi dell’Amaranto Castel Guelfo.

Finalissima già programmata per domenica 23 aprile sul nuovo sintetico di San Felice sul Panaro.

Il riepilogo. Coppa Emilia Seconda categoria (semifinali regionali): Rottofreno-Amaranto Castel Guelfo al "Gottardi" di Casalgrande (ore 20.45); Rubierese-Real Sala Bolognese al "Vaccari" di Nonantola (ore 20.30). In caso di parità, a differenza di tutti gli altri turni, si procederà coi tempi supplementari ed eventuali rigori.