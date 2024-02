Rugby: continua la risalita in classifica dei ragazzi di Violi. I Diavoli demoliscono il Mogliano: 31-0

Valorugby Emilia

31

Mogliano Veneto

0

VALORUGBY EMILIA: Barnes; Mastandrea, Resino, Majstorovic (26’-31’ Tavuyara)(51’ Tavuyara), Colombo (51’ Pagnani); Ledesma (62’ Farolini), Renton(C); Ruaro, Sbrocco, Paolucci (27’ Tuivaiti); Du Preez (46’ Gerosa), Dell’Acqua; Favre (53’ Rossi), Marinello (62’ Silva), Rimpelli (62’ Diaz). All. Violi/Fonzi/Randisi

MOGLIANO VENETO: Peruzzo (70’-77’ Losper); Dowd, Va’Eno (5’ Douglas), Zanatta (59’ Coletto), Dal Zilio; Ferrarin, Fabi (57’ Russi); Grant (51’ Semenzato) , Finotto, Kingi; Baldino (C), Grassi (46’ Carraro); Ceccato (41’ Spironello), Efkarpidis (41’ Frangini), Losper (41’ Gentile). All. Caputo

Arbitro: Rosella. AA1: Bottino, AA2: Pierantoni. Quarto Uomo: Masini, TMO: Tomò

Marcatori: p.t. 4’ c.p. Ledesma (3-0), 13’ m. Ruaro tr. Ledesma (10-0), 21’ m. Ruaro tr. Ledesma (17-0), 28’ m. Barnes tr. Ledesma (24-0) s.t. 53’ m. Renton tr. Ledesma (31-0).

Miglior Diavolo: Edoardo Mastandrea (Valorugby Emilia)

Continua la risalita in classifica del Valorugby Emilia. I Diavoli archiviano la ’pratica’ Mogliano con un perentorio 31-0, conquistando cinque punti e piazzandosi quinti in classifica le Fiamme Oro. In un Mirabello rimesso a nuovo (restyling dei seggiolini in tribuna e il nuovo bar con sedute e maxischermo), i Diavoli di coach Marcello Violi ci mettono poco più di 20 minuti per chiudere la partita con uno straripante Fabio Ruaro, autore di una doppietta. Di Blaise Barnes la terza meta di un primo tempo che vede il Mogliano chiudere in inferiorità numerica per il cartellino rosso a Kingi.

Nella ripresa è pura accademia con i Diavoli che riescono ad andare in meta anche con capitan Joshua Renton. Da segnalare l’esordio dal primo minuto di Daniele Rimpelli uscito tra gli applausi del Mirabello e le ottime prestazioni di Marinello e Mastandrea.

Marcello Violi: "Siamo molto contenti perché l’obiettivo era fare cinque punti contro una squadra che sa giocare a rugby, e l’obiettivo è stato centrato. E’ una bella prova di maturità, e ci siamo anche divertiti a giocare. Dobbiamo ancora migliorare un po’ nella disciplina perché concedere dieci calci di punizione è un po’ troppo".

Classifica: Viadana 41; Rovigo 36; Colorno, Petrarca 34; Valorugby 32; Fiamme Oro 27; Mogliano 17; Lyons PC 15; Vicenza 2.