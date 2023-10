Rugby, esonerato Manghi: "Apriamo una nuova fase"

Come un tuono in un cielo tranquillo di metà autunno il comunicato della poprietà del Valorugby detona in modo clamoroso sul rugby reggiano: Roberto Manghi esonerato.

L’ex pilone parmigiano, fino a ieri director of rugby del club ed head coach della prima squadra, ha profondamente segnato la storia recente della palla ovale cittadina con una trentennale, seppur non continua, militanza da allenatore e da direttore generale. "Valorugby Emilia comunica la cessazione degli incarichi attribuiti a Roberto Manghi", inizia il comunicato del club, che prosegue con una dichiarazione del presidente Enrico Grassi: "Ringrazio Roberto Manghi per il lavoro svolto e per averci accompagnato sin dal 2018, quando abbiamo raccolto il testimone del Rugby Reggio, nel percorso di crescita e affermazione del club nel panorama rugbistico nazionale. Tuttavia, riteniamo che sia arrivato il momento di aprire una nuova fase che getti le basi per un’ulteriore crescita del rugby a Reggio Emilia". Roberto Manghi, che abbiamo contattato, preferisce al momento non rilasciare dichiarazioni.

Questa decisione draconiana da parte di Grassi suona tutto sommato almeno un poco ingenerosa, se basata sugli ultimi risultati: è vero che la squadra dei Diavoli ha raccolto solo un pareggio e due sconfitte nelle prime tre giornate di campionato, pur essendo stata costruita per puntare allo scudetto, ma è anche vero che nelle ultime due partite il gruppo ha giocato alla pari sia con il Petrarca (24-24) sia con Colorno, pur perdendo all’ultima azione (15-19 al Mirabello).

Manghi sconta probabilmente le tante stagioni nelle quali i Diavoli sono partiti tra le favorite riuscendo però a conquistare “solo” una Coppa Italia, nel 2017: due quarti posti e due terzi posti negli ultimi quattro campionati completati (più un secondo posto provvisorio nell’annata interrotta dalla pandemia) sembrano non esser stati ritenuti sufficienti. Forse il tecnico parmense paga anche una fusione alchemica mai pienamente avvenuta tra squadra e città, con gli spalti del Mirabello ancora poco popolati nonostante tante stagioni ai vertici nazionali.

A Reggio, Manghi ha vissuto due campionati da giocatore, a metà anni ’90, e tre periodi da allenatore: dal 1994 al ’97, dal 2010 al 2012 e dal 2015 al 2023, con un ruolo determinante nel passaggio della società da Rugby Reggio a Valorugby, avvenuto nel 2018.

"La squadra è stata affidata allo staff tecnico in essere – si conclude il breve comunicato della società granata - e le funzioni direttive sono state assunte dal presidente Enrico Grassi e dalla consigliera Valeria Prampolini".

Lo staff della prima squadra vede David Fonzi vice allenatore, Guido Randisi specialista della mischia e Jorge Federico Puerari specialista del reparto trequarti, in un gruppo tecnico che comprende anche vecchie conoscenze della palla ovale reggiana come Corrado Catellani (team manager) e Matteo Grassi (gps analyst). Achille Bertoncini è coach della squadra U18, Mari e Vezzani guidano la seconda squadra senior che partecipa alla Serie C.

Dopo tre giornate di Serie A Élite il Valorugby si trova in 7^ posizione, nel limbo tra play-off e retrocessione. Il calendario offre ora una settimana di pausa; i Diavoli torneranno in campo il 4 novembre a Mogliano Veneto e riappariranno al Mirabello sabato 11 nel derby con Viadana.

Marco Ballabeni