Rugby, i diavoli chiamati a una prova d’orgoglio contro il Petrarca

Alle 14.30 torna il campionato di rugby Serie A Élite con la prima partita casalinga del Valorugby contro il Petrarca Rugby.

Finalmente riapriranno i cancelli dello Stadio Mirabello per accogliere i tifosi reggiani e padovani che vorranno assistere dal vivo ad uno dei match più attesi della stagione, tra due compagini che hanno sempre dato spettacolo in campo e si sono sempre collocate ai vertici della classifica.

I diavoli hanno voglia di riscatto dopo la sconfitta nella trasferta di Roma (1 punto conquistato grazie al bonus difensivo) e daranno sicuramente il massimo davanti al loro pubblico, mentre i tuttineri vengono da un pareggio in casa col Viadana (2 punti in classifica).

Una partita cruciale, dunque, per il First XV reggiano che, a seconda dei risultati dell’altro big match della giornata tra HBS Colorno e Rugby Rovigo Delta, potrebbe allungare il vantaggio sui campioni in carica rosso-blu (a 0 punti, fermati domenica scorsa dai Sitav Rugby Lyons) o accorciare le distanze dai parmigiani (primi in classifica con 4 punti, insieme a Fiamme Oro e Lyons).

"Mi aspetto una risposta di carattere dalla squadra – spiega l’head coach Roberto Manghi (foto) – dopo la sconfitta di Roma, in cui non abbiamo dato il meglio di noi. Con il Petrarca serve la dimostrazione che la squadra è viva".

Biglietti in vendita sul circuito Ciaotickets e presso la biglietteria dello stadio aperta domani dalle 12.30.

La probabile formazione: Farolini; Lazzarin, Tavuyara, Schiabel F., Colombo; Ledesma, Renton (c); Tuivaiti, Paolucci, Sbrocco; Ruaro, Dell’Acqua; Favre, Marinello, Diaz.

A disposizione: Silva, Garziera, Mattioli, Gerosa, Esposito, Schiabel D., Violi, Barnes.