Rugby Il Colorno manda i Diavoli in castigo

VALORUGBY EMILIA: Barnes; Lazzarin (67’ Farolini), Tavuyara, F.Schiabel, Colombo; Ledesma, Renton (cap., 66’ Violi); Ruaro, Sbrocco, Paolucci; Gerosa (62’ Tuivaiti), Du Preez (44’ Dell’Acqua); Favre (62’ Mazzanti), Marinello (70’ Silva), Diaz (62’ Pavesi). Coach: R.Manghi.

HBS COLORNO: Van Tonder; Abanga, Ceballos, Bisegni (cap., 74’ Pescetto)), Batista; Hugo, Del Prete (60’ Palazzani); Mbanda (74’ Broglia), Koffi, Manni (55’ Butturini); Van Vuren (55’ Grenon), Gutierrez; Arbelo Garcia (62’ Franceschetto), Fabiani (55’ Ferrara), Lovotti (62’ Ascari). Coach: U.Casellato.

Marcatori: 17’ cp Ledesma, 22’ cp Ledesma, 31’ cp Hugo, 41’ cp Hugo; 55’ cp Hugo, 59’ cp Ledesma, 62’ cp Ledesma, 65’ cp Hugo, 69’ cp Ledesma, 79’ meta Hugo tr Hugo.

Arbitro: Rosella, di Roma.

Note: giallo per F.Schiabel (Valorugby, 38’), Tavuyara (Valorugby, 46’), a Koffi (Colorno, 61’), Farolini (Valorugby, 75’).

Settantanove minuti per arrivare alla prima meta. Prima, ultima e decisiva. Colorno vince per la prima volta nella propria storia al Mirabello dopo un duello equilibrato, scandito dai calci piazzati. Ledesma ne centra alla perfezione cinque su cinque, Hugo sbaglia il quinto ma si fa largamente perdonare marcando, a un minuto dalla fine, la meta che firma l’incontro, con Farolini sulla panchina degli ammoniti e il Valorugby in inferiorità numerica.

A dirimere il match sono stati in fondo i fischi dell’arbitro; il rugby si gioca sul filo della disciplina e con le nuove regole, create per accrescere la protezione dei giocatori, l’attenzione agli interventi sopra le spalle è estrema, anche da parte del television match official; Schiabel e Farolini sono incorsi in due placcaggi alti non pericolosi ma che hanno finito per costare due cartellini gialli e dieci punti.

Al netto della terza non-vittoria in tre giornate, il Valorugby può mettere nella colonna dei dati positivi l’ottima prestazione del 20enne Ruaro, la precisione di Ledesma sui piazzati e un gioco d’insieme nel complesso perfin superiore a quello dei colornesi.

La nuova formula del campionato (ai play-off le prime sei) permette di guardare alla classifica senza ansia ma è pur vero che il torneo è relativamente corto e i Diavoli dovranno iniziare presto, molto presto, a vincere.

Serie A Elite, terza giornata: Lyons-Rangers 27-12, Valorugby-Colorno 15-19; oggi ore 15.30 Petrarca-Fiamme Oro, Viadana-Rovigo. Riposa Mogliano.

Classifica: Fiamme Oro Roma 9 punti, Hbs Colorno 9, Lyons Piacenza 9, Viadana 7, Petrarca Padova 4, Rovigo 4; Valorugby Emilia 4; Rangers Vicenza 1, Mogliano Veneto 0.

Marco Ballabeni