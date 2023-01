Ruggiero non si scompone "I 500 gol? Grazie al team"

di Damiano Reverberi

Cinquecento gol non sono esattamente un traguardo alla portata di tutti.

Giuseppe Ruggiero, classe 1992, ha tagliato il traguardo con la terza rete personale siglata nel 7-1 dell’OR Reggio Emilia contro l’Aposa Bologna, continuando a scrivere la sua splendida storia.

Partito dal settore giovanile della F.lli Bari, è poi approdato al club cittadino nel 201617, vincendo due stagioni più tardi la Serie B, che non ha più lasciato fatto salvo una parentesi alla Gennarini.

I titoli di capocannoniere in bacheca non si contano e, spesso, le rivali dell’OR, dicono che contro di lui si parte in svantaggio di un paio di reti: difficile dar loro torto, dal momento che quest’anno in 13 apparizioni sono 31 i centri del "killer", soprannome che fa riferimento alla capacità di freddare il portiere avversario in qualsiasi modo.

Che cosa si prova dopo aver raggiunto questo traguardo?

"Penso che i gol siano frutto del lavoro collettivo, per questo il grazie va ai miei compagni per mettermi sempre nelle condizioni per andare a segno. Per me si tratta di una piccola soddisfazione, ma ora sotto col Futsal Prato, che arriva sabato a Reggio: c’è da iniziare il ritorno col piede giusto".

Certo che lei ci mette del suo, visto che i numeri che macina sono da record.

"Ho sempre cercato di migliorarmi, giorno dopo giorno, provando a superare i miei limiti. Il giorno che mi sveglierò senza il desiderio di farlo, sarà sicuramente quello in cui appenderò le scarpette al chiodo".

Come valuta la stagione della sua squadra?

"Finora siamo andati bene, eccezion fatta per 5’ contro il BFC 1909 che ci sono costati l’unica sconfitta nel girone d’andata".

Con l’OR ha già vinto la Serie B quattro stagioni or sono: i tempi sono maturi per fare il bis?

"Non possiamo nasconderci, questa squadra (l’OR è prima con 4 lunghezze sul BFC 1909 e 6 sul quarto posto, occupato da Grosseto – ndr) è stata costruita dalla società per vincere il campionato. E non dobbiamo dimenticare la Coppa Italia: il titolo di campione d’inverno ci permetterà di giocare in casa i primi due turni della manifestazione, abbiamo le carte in regola per giocarci l’accesso alle Final Eight".