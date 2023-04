Ruggiero sale a 52 reti ed è capocannoniere di tutti i gironi della Serie B

Successo esterno per l’OR Reggio Emilia (71) nell’ultima giornata di Serie B. La formazione cittadina, già certa del primo posto e del salto in Serie A2, sbanca 6-4 il campo dell’Aposa (14) e trova un altro motivo per festeggiare: Ruggiero, grazie al poker messo a segno in terra bolognese, sale a 52 centri in campionato (60 considerando tutte le competizioni) ed è il capocannoniere dell’intera categoria, considerando tutti e 8 i gironi. Di Mazzariol, che festeggia così al meglio i 32 anni, e Arduini le reti che avevano incanalato nel migliore dei modi la sfida; a fine gara, nelle foto di rito, il gruppo ha voluto esporre le maglie di Valtin Halitjaha e Caffarri, che nei giorni scorsi hanno rimediato due gravi infortuni con la frattura del braccio e la rottura del legamento crociato, dedicando loro il successo.

Al PalaKeope, una Real Casalgrandese (22) coriacea impone il 3-3 al BFC 1909 (62), secondo della classe e chiude così al decimo posto in compagnia dell’Arpi Nova: dopo l’1-1 di metà gara i ceramici tengono testa alla squadra di Carobbi fino alla fine, andando a segno con Raiola, Rengifo e Capacchione.

Oggi alle 16 il Bagnolo (23) chiude la regular season di A2 femminile ricevendo il Corticella (23) e andando a caccia del pari che le serve per evitare i playout. Alla stessa ora, all’Arena Sport, l’OR gioca il secondo turno dei playoff scudetto Under 19 maschili, ricevendo in gara unica il Modena Cavezzo Futsal.