S. Faustino e Plaza possono esultare

Nel recupero della 21ª giornata del girone E di Seconda categoria il fanalino di coda Rubiera Calcio (14 punti) perde con la Cerredolese per 3-1. Gli appeninici ora, con 35 punti, hanno nel mirino i playoff (-4). A segno Debbia, e doppio Mazzacani, mentre per il Rubiera sigillo di Farris. Nello stesso girone colpo esterno del San Faustino (recupero della 20ª giornata), che ha superato per 2-1 La Veloce Fiumalbo (16 punti). Decisive le reti di Mussini al 20’ e la gioia all’ultimo respiro di Gualtieri al 95°, che hanno reso inutile il gol di Motta.

Il San Faustino sale a 28 punti (+10 sui playout e -11 dai playoff). In Terza categoria la Plaza Montecchio, nel recupero valido per il 19° turno, sale in 4ª posizione con 42 punti sbancando Collagna (26 punti). Il Collagna si era illuso con Giannotta al 15’, poi un rigore di Boni (60’) e la rete all’ultimo respiro di Orrù (92’) hanno portato 3 punti importanti alla Plaza. Pari tra le ultime due della classe, RamisetoLigonchio e Casalgrandese (valido per il 18° turno): 1-1, Romei per gli appenninici, De Risi per gli ospiti.

g.m.